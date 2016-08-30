Необходимо рисовать иллюстрации на заданную тему, в день примерно 30-40 штук.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо создать Gif из кадров, кадры прилагаю.
Бюджет, срок.
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