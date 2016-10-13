Подарки и стикеры нарисовать для сайта знакомств

$35
Иллюстрации и РисункиЗавершен13 заявок299 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для приложения знакомств  необходимо нарисовать стильные

4 бесплатных подарка. 

10 платных.

Стикеры  - 10 штук.

Эти вещи будут пользователи дарить друг другу.

Примеры,что нравится покажем.

Первые варианты необходимо показать уже к завтра

Работать необходимо до полного утверждения заказчиком.

7 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$120
6 дней
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Все ок!