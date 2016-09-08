Картинка в форме комикса

Нарисовать картинку в форме комикса с диалогами как нужно и не нужно проверять заказы из интернет-магазина. Основная

цель не удивить суперсложной графикой, а донести рекомендации. Поэтому устроит простой, но приятно оформленный рисунок.

Подробное ТЗ: https://drive.google.com/open?id=0ByI1vvH6pMMjQjZ4MFNqSi1pYkk

От вас: прочитать подробное ТЗ, оценить срок и стоимость.