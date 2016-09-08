Картинка в форме комикса

Иллюстрации и РисункиЗавершен6 заявок292 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нарисовать картинку в форме комикса с диалогами как нужно и не нужно проверять заказы из интернет-магазина. Основная

цель не удивить суперсложной графикой, а донести рекомендации. Поэтому устроит простой, но приятно оформленный рисунок.

Подробное ТЗ: https://drive.google.com/open?id=0ByI1vvH6pMMjQjZ4MFNqSi1pYkk

От вас: прочитать подробное ТЗ, оценить срок и стоимость.

7 лет назад
kl-rais
Райс 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Krolleek
Иван 
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$20
5 дней
Работа сделана в срок.
Заказчик знает чего хочет)