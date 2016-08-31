Перевести картинку в вектор

Иллюстрации и РисункиЗавершен8 заявок232 просмотра
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Здравствуйте! Нужно перевести картинку  в вектор, прилагаю файл

7 лет назад
topserm
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
Выбранный исполнитель
marica2
Марина 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
час назад
7 лет назад
$6
1 день
Заказ выполнен на отлично! Все в срок! Спасибо огромное! Всем советую!
Спасибо Дмитрию! Приятное общение, четкое ТЗ, своевременная оплата! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!