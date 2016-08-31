Перевести картинку в вектор

Добрый день коллеги. Нужно придумать и нарисовать (достаточно схематично, ручкой в блокноте) в общей сложности 90 ребусов. Все ребусы разбиты по группам. В каждой группе по 15 ребусов. Группы: - Для новичков (в этой группе уже есть 5 ребусов. ...