Весь арт должен быть выполнен в стиле и качестве близкому к данному: http://www.onlineavtomati.com/pageimage/big-bad-wolf.png http://online.worldcasinodirectory.com/onlinecasinoimages/games/large/14498-dbchirwelp.jpg Нужно сделать 4 слота, срок месяц. Оплата 20 000 рублей. Слоты не надо с нуля отрисовывать, многое уже готово.
Требуется создать презентацию инфографику на продукцию
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать графическую презентацию (комерческое предложение) инфографику на продукцию, формат презентации всегда один лист на один
продукт, продукция разная от бадов, до технологических изделий, например
bluetooth брелок, цену укажу за 1 шт, оставляйте скайп для более
детального обсуждения. Пример инфографики прикрепляю
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