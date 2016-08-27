Требуется создать презентацию инфографику на продукцию

$30
Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок259 просмотров
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Требуется создать графическую презентацию (комерческое предложение) инфографику на продукцию, формат презентации всегда один лист на один

продукт, продукция разная от бадов, до технологических изделий, например

bluetooth брелок, цену укажу за 1 шт, оставляйте скайп для более

детального обсуждения. Пример инфографики прикрепляю

7 лет назад
erot
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 отзывов(-1)