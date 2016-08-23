Шарж по фотографии

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок300 просмотров
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Нужно выполнить шарж по фотографии в стиле, как в прикрепленных изображениях. Пастель.

Нужен только скан работы.

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7 лет назад
pavelbishaev
Павел 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад