Художник для отрисовки слотов

Нужно выполнить шарж по фотографии в стиле, как в прикрепленных изображениях. Пастель. Нужен только скан работы. По результатам - регулярные заказы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Весь арт должен быть выполнен в стиле и качестве близкому к данному:
http://www.onlineavtomati.com/pageimage/big-bad-wolf.png
http://online.worldcasinodirectory.com/onlinecasinoimages/games/large/14498-dbchirwelp.jpg
Нужно сделать 4 слота, срок месяц. Оплата 20 000 рублей.
Слоты не надо с нуля отрисовывать, многое уже готово.
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