Художник для отрисовки слотов

$310
Иллюстрации и РисункиЗакрыт25 заявок503 просмотра
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Весь арт должен быть выполнен в стиле и качестве близкому к данному:

http://www.onlineavtomati.com/pageimage/big-bad-wolf.png

http://online.worldcasinodirectory.com/onlinecasinoimages/games/large/14498-dbchirwelp.jpg

Нужно сделать 4 слота, срок месяц.  Оплата 20 000 рублей.

Слоты не надо с нуля отрисовывать, многое уже готово.

7 лет назад
leonte
34 годаБеларусь
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад