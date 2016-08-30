Сделать на картинке надпись красивым шрифтом.

$5
Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок230 просмотров
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Вот картинка: http://mepic.ru/view/?id=605ab7a587705c5fc6e07fc8c91dbe67

В нижней табличке нужносделать надпись красивым шрифтом:OUR-FLASH-GAMES.COM. Сделать 3 картинки (снадписью тремя разными шрифтами). Возможна разоваяправка (размер надписи).

7 лет назад
NecroT
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
jampa0
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
21 час назад
7 лет назад
$5
1 день
Отличное исполнение - очень быстро, и качественно. Рекомендую.
Приятно работать с такими заказчиками, позитивное общение и мгновенная оплата. Рекомендую.