Перерисовать картинку в векторе (Illustrator)

Здравствуйте! Нужно перевести картинку в вектор, прилагаю файл
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перерисовать картинку из вложения.
Именно этот сюжет!
Вектор. Illustrator
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