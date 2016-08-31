Перерисовать картинку в векторе (Illustrator)

Иллюстрации и РисункиЗавершен5 заявок199 просмотров
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Нужно перерисовать картинку из вложения.

Именно этот сюжет!

Вектор. Illustrator

7 лет назад
motolex
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Photoedition
Илья 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Молниеносная оперативность, работа отличного качества.
Спасибо за сотрудничество! Приятный человек, объяснил все должным образом :)