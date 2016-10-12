Работаю в программах Photoshop, Illustrator и Premier Pro

Photoshop: ретушь, глубокая ретушь, кадрирование, цветовая коррекция, удаление фона (обтравка), удаление лишних предметов, художественная обработка, восстановление старых фото, иллюстрации, фотомонтаж.

Illustator: логотип, перевод из растра в вектор, дизайн упаковки.

Premier Pro: нарезка/монтаж видео, видеоэффекты, обрезка/редактирование аудио, аналогично в Camtasia Studio.

Довожу результат до пожеланий клиента. Если не устроит конечный результат - переделаю так как будет нужно, пока клиент не будет удовлетворен.

Укладываюсь четко в нужные сроки. Чаще всего заказ выполняю в тот же день, в который его принимаю, работаю максимально оперативно. Есть срочный заказ - смело пишите.

Высокий онлайн. В любой момент готов принять и выполнить задание.

Портфолио: тут

Мой skype: smallbearrrr

E-mail: [email protected]

Оплата предпочтительно: Qiwi; Master card, Приват24