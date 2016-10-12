Photoedition

Илья Photoedition

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Работаю в программах Photoshop, Illustrator и Premier Pro

Photoshop: ретушь, глубокая ретушь, кадрирование, цветовая коррекция, удаление фона (обтравка), удаление лишних предметов, художественная обработка, восстановление старых фото, иллюстрации, фотомонтаж.

Illustator: логотип, перевод из растра в вектор, дизайн упаковки.

Premier Pro: нарезка/монтаж видео, видеоэффекты, обрезка/редактирование аудио, аналогично в Camtasia Studio.

Довожу результат до пожеланий клиента. Если не устроит конечный результат - переделаю так как будет нужно, пока клиент не будет удовлетворен.

Укладываюсь четко в нужные сроки. Чаще всего заказ выполняю в тот же день, в который его принимаю, работаю максимально оперативно. Есть срочный заказ - смело пишите.

Высокий онлайн. В любой момент готов принять и выполнить задание.

Портфолиотут

Мой skype: smallbearrrr

E-mail: [email protected]

Оплата предпочтительно: Qiwi; Master card, Приват24

Портфолио

Отзывы заказчиков

VTatarskiy
Валерий 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Есть "Алфавит" картинка, нужно набросать векторы по буквам
Очень внимательный и ответственный исполнитель, все выполнено согласно ТЗ и очень быстро + были внесены неоднократные правки. Советую всем
Все прошло быстро и гладко!
Ответный отзыв
andrey_avt
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Помочь в редактировании фото
Объяснил все кратко и доступно. Спасибо!
Рад был помочь!
Ответный отзыв
Nevsquik
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Сделать обложку для группы вк
Работу выполнил отлично! Правки в работе выполнял оперативно. Всё было сделано быстро и качественно! Рекомендую как исполнителя!
Рекомендую как заказчика :) Работали по предоплате, связь постоянная, закончили достаточно быстро благодаря оперативным ответам Александра.
Ответный отзыв
kypisait
Татьяна 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 отзывов
$15
10 баллов
9 лет назад
Обработать рисунок
Сотрудничаю не в первый раз.Очень довольна)Все быстро,качественно.Рекомендую)
Рад был повторному сотрудничеству, все так же супер!
Ответный отзыв
atlantica
Светлана 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Сделать из двух фото один файл
все было быстро и классно! очень довольна! Илья оставил заявку в моем задании, был на связи постоянно, качественно выполнил работу...оч здоровски разбирается в графике)
Спасибо за сотрудничество, оплата после выполнения в срок, общение на высоте, рекомендую :)
Ответный отзыв
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Обработка фотографий
6 отзывов
$3/час
от $15от 1 дня
#75
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нет отзывов
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