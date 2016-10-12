Photoshop: ретушь, глубокая ретушь, кадрирование, цветовая коррекция, удаление фона (обтравка), удаление лишних предметов, художественная обработка, восстановление старых фото, иллюстрации, фотомонтаж.
Illustator: логотип, перевод из растра в вектор, дизайн упаковки.
Premier Pro: нарезка/монтаж видео, видеоэффекты, обрезка/редактирование аудио, аналогично в Camtasia Studio.
Довожу результат до пожеланий клиента. Если не устроит конечный результат - переделаю так как будет нужно, пока клиент не будет удовлетворен.
Укладываюсь четко в нужные сроки. Чаще всего заказ выполняю в тот же день, в который его принимаю, работаю максимально оперативно. Есть срочный заказ - смело пишите.
Высокий онлайн. В любой момент готов принять и выполнить задание.
Портфолио: тут
Мой skype: smallbearrrr
E-mail: [email protected]
Оплата предпочтительно: Qiwi; Master card, Приват24
Портфолио
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