Сделать обложку для группы вк

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен3 заявки222 просмотра

Оформить обложку для группы вконтакте размером 1590х400

8 лет назад
Nevsquik
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Photoedition
Илья 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Работу выполнил отлично! Правки в работе выполнял оперативно. Всё было сделано быстро и качественно! Рекомендую как исполнителя!
Рекомендую как заказчика :) Работали по предоплате, связь постоянная, закончили достаточно быстро благодаря оперативным ответам Александра.

Заявки фрилансеров

Photoedition
Илья 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад