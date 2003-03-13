Обработать фото на документы

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Закрыт15 заявок170 просмотров

Нужно обработать фото под размер 4на6 см, убрать лишние тени и тд

8 лет назад
sword71
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров