Нужно сделать 50 коллажей для инстаграм (большая картинка, состоящая из разных изображений, фонов, надписей и т.д., которая потом режется на квадраты 1080х1080 пикселей 3х10 шт каждый коллаж). Картинки для коллажей предоставлю, а фоны/надписи и ...
Обработать фото на документы
Нужно обработать фото под размер 4на6 см, убрать лишние тени и тд
Заявки фрилансеров
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