Ретушь белья для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт27 заявок606 просмотров

СРОЧНО ищем ретушеров! Ретушь белья для интернет-магазина. Техническое задание и условия работы в текстовом документе ниже. Спасибо

8 лет назад
marusen4ik
33 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров