Доделать презентацию в ПДФ (украсить картинками)

Нужно сделать чем быстрее!

Нужно сделать правки на 14, 15, 18 слайде

на 14 добавить тематических картинок под текст или рядом или как-то еще.

на 15 добавить тоже картинок, как-то разбавить скучный текст, картинки можно взять с сайта выставок.

на 18 нужно сдеалть 4 картинки и указать ссылки. (на слайде написано как сделать)

Если есть еще предложения по улучшению презентации то можно их обсудить)))

Ссылка на презентацию https://drive.google.com/open?id=0ByDcMEMkCijGcF9RbUNCblhFdWc