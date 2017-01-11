Доделать презентацию в ПДФ (украсить картинками)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен9 заявок256 просмотров

Нужно сделать чем быстрее!

Нужно сделать правки на 14, 15, 18 слайде

на 14 добавить тематических картинок под текст или рядом или как-то еще.

на 15 добавить тоже картинок, как-то разбавить скучный текст, картинки можно взять с сайта выставок.

на 18 нужно сдеалть 4 картинки и указать ссылки. (на слайде написано как сделать)

Если есть еще предложения по улучшению презентации то можно их обсудить)))

Ссылка на презентацию https://drive.google.com/open?id=0ByDcMEMkCijGcF9RbUNCblhFdWc

8 лет назад
UnlimG
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Работать понравилось. Все сделал быстро. Рекомендую!
Спасибо за хороший проект! Оплата и утверждение быстро! Рекомендую

Заявки фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад