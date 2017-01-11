Нужно обрезать фон у 50 изображений, далее создать 3 баннера по шаблону (предоставляется). Стоимость одной обрезки 10 руб. Стоимость одного баннера 100 руб. Оплата: перевод на карту СБ, ЯД, ...
Доделать презентацию в ПДФ (украсить картинками)
Нужно сделать чем быстрее!
Нужно сделать правки на 14, 15, 18 слайде
на 14 добавить тематических картинок под текст или рядом или как-то еще.
на 15 добавить тоже картинок, как-то разбавить скучный текст, картинки можно взять с сайта выставок.
на 18 нужно сдеалть 4 картинки и указать ссылки. (на слайде написано как сделать)
Если есть еще предложения по улучшению презентации то можно их обсудить)))
Ссылка на презентацию https://drive.google.com/open?id=0ByDcMEMkCijGcF9RbUNCblhFdWc
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