Фотошоп в PDF файле

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в примере есть фото как это должно быть.

Во вложении файл куда внизу вставить след текст:

Вик. Коростій Микола

Управління транспорту

(044) 524-91-60

ел. пошта: [email protected]

Шрифт должен быть похожим на основной документ, но размер шрифта чуть меньше чем основной текст письма.