Фотошоп в PDF файле

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок218 просмотров

НУЖНО СДЕЛАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС.

в примере есть фото как это должно быть.

Во вложении файл куда внизу вставить след текст:

Вик. Коростій Микола

Управління транспорту

(044) 524-91-60

ел. пошта: [email protected]

Шрифт должен быть похожим на основной документ, но размер шрифта чуть меньше чем основной текст письма.

8 лет назад
UnlimG
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

renat8901
Ренат 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Все ооооочень оперативно! Спасибо) рекомендую к сотрудничеству.
Очень приятно сотрудничать с Дмитрием, всем рекомендую, опасаться нечего!)

Заявки фрилансеров

renat8901
Ренат 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад