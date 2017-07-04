Наложить фото на изображение штор в интерьере

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Завершен20 заявок633 просмотра

Нужно вписать изображения фотостока в штору в интерьере. Аналогично фотографиям тут – http://www.artwall.ru/catalog/fotoshtori

1 Этап 

Нужно подобрать и согласовать интерьер с фотостока по аналогии с http://www.artwall.ru/products/shtora_1200

1. Шторы должны будут занимать существенный % от всего изображения  

2. Интерьер должен быть без выделяющихся, отвлекающих глаз элементов. 

3. Пропорции одной шторы должны быть близки к размерам – 150 ширина на 270 высота. Т.е. размеры двух штор суммарно – 300x270  

После подбора я покупаю этот 1 интерьер. 

2 этап – вписывание 

Архив с 1 партией, 74 изображения, доступен для скачивания

Фотошторы все вписываются по аналогии с примером – http://www.artwall.ru/catalog/fotoshtori

- если рисунок повторяющийся (т.е. например орнамент в eps), то нужно его размножить 

- если фото вертикальное, то ее чаще всего нужно отзеркалить и продублировать на второй шторе, как тут – http://www.artwall.ru/products/shtora_1755

Как я это вижу – создать слой условно с "дыркой" с правильными краями, с полутенями, а туда сзади подкладывать изображение. Т.е. надо сделать одну идеальную заготовку, а уже туда вставлять. Но я конечно не дизайнер – это мое предположение. 

Просьба сразу писать срок и стоимость за вписывание 100 изображений.

8 лет назад
yamayki
Михаил 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
8 лет назад
$65
5 дней
Поработали очень плодотворно. Результат - на высоте. Единственный момент - сдвинуты сроки.
Очень довольна нашим продолжительным и плодотворным сотрудничеством! Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
8 лет назад