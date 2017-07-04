Наложить фото на изображение штор в интерьере

Нужно вписать изображения фотостока в штору в интерьере. Аналогично фотографиям тут – http://www.artwall.ru/catalog/fotoshtori

1 Этап

Нужно подобрать и согласовать интерьер с фотостока по аналогии с http://www.artwall.ru/products/shtora_1200

1. Шторы должны будут занимать существенный % от всего изображения

2. Интерьер должен быть без выделяющихся, отвлекающих глаз элементов.

3. Пропорции одной шторы должны быть близки к размерам – 150 ширина на 270 высота. Т.е. размеры двух штор суммарно – 300x270

После подбора я покупаю этот 1 интерьер.

2 этап – вписывание

Архив с 1 партией, 74 изображения, доступен для скачивания

Фотошторы все вписываются по аналогии с примером – http://www.artwall.ru/catalog/fotoshtori

- если рисунок повторяющийся (т.е. например орнамент в eps), то нужно его размножить

- если фото вертикальное, то ее чаще всего нужно отзеркалить и продублировать на второй шторе, как тут – http://www.artwall.ru/products/shtora_1755

Как я это вижу – создать слой условно с "дыркой" с правильными краями, с полутенями, а туда сзади подкладывать изображение. Т.е. надо сделать одну идеальную заготовку, а уже туда вставлять. Но я конечно не дизайнер – это мое предположение.

Просьба сразу писать срок и стоимость за вписывание 100 изображений.