Необходимо обработать фотографию в фотошопе

Ищу ответственного человека который мало мальски умеет рисовать. Работа очень простая - я отправляю вам фото, а вы обрабатываете его в фотошопе, превращая в черно белый вариант в стиле поп арт. Причем не просто функцией "порог" перевести в черно-белый вариант, но и подправить: очертить линии, прорисовать части лица и т.д.

Пример в прикрепленном файле.

Бюджет минимальный

Выбирать буду по цене и вашим комментариям. Пишите цену за 1 фото - без цены не рассматриваю.