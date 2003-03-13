Требуется специалист для обработки фотографий. 14 шт. Срочно
"Зачистка" трубопровода от изоляции
Необходимо "зачистить" трубопровод на фото. Образец прилагаю. Фото 1 не зачищен. Фото 2 зачищен, так должно быть.
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