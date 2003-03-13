"Зачистка" трубопровода от изоляции

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Закрыт3 заявки197 просмотров

Необходимо "зачистить" трубопровод на фото. Образец прилагаю. Фото 1 не зачищен. Фото 2 зачищен, так должно быть.

8 лет назад
guest_14828779013812
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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