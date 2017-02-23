Обработать до вполне приличного свадебного видео. Бюджет ограничен. Должно быть фото 1-2 с собакой в бабочке. И остальные из комнаты жениха и невесты. Видео по ссылке. yadi.sk/d/3sbDxedh34yAFV ...
Oбработка фотографий при помощи фотошоп с использование инфографики
нужна услуга в обработке фотографий с использованием фотошопа и инфографики для онлайн магазина. Всего нужно 7-9 фото, из них с инфографикой 4-5
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