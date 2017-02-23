Oбработка фотографий при помощи фотошоп с использование инфографики

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен15 заявок269 просмотров

нужна услуга в обработке фотографий  с использованием фотошопа и инфографики для онлайн магазина. Всего нужно 7-9 фото, из них с инфографикой 4-5

8 лет назад
guest_14794183956643
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
8 лет назад
$30
4 дня
Великолепная работа! Качественно и Быстро! Очень рекомендую!
Очень довольна сотрудничеством: отличное составленное т.з со всеми деталями и предоставлением необходимых для работы материалов, быстрая оплата, доброжелательное общение. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

neyvmila
Людмила 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
126 отзывов(-3)
8 лет назад