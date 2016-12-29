Вырезать 94 фото диванов

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен17 заявок230 просмотров

Необходимо вырезать диваны, поставить их на белый фон 1200х800px, добавить тень снизу как в примере.

Все готовые фото сложить по папкам (названия папок = название дивана), файлы должны быть под номерами 1, 2, 3.jpg...., где под номером 1 - главное фото, так же закинуть в папку psd с главным фото.

Исходники для резки здесь:

https://yadi.sk/d/iE-72-3e34cQmc

Пример реализации в прикрепленном файле.

8 лет назад
orlo
44 года
19 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

79021504780
Даниил 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Даниил, качественно сделал свою работу, большое спасибо! Рекомендую.
Отличный заказчик! Задачу обьяснил понятно,всегда на связи, быстро отвечает, быстро оплачивает. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

79021504780
Даниил 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад