Сайты, логотипы и визитки! Быстро, качественно и недорого !
Занимаюсь разработкой сайтов любого типа и сложности, логотипов и визиток.
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1
9 баллов
8 лет назад
Результатами работы работы доволен.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, оплата вовремя, рекомендую)
$1
10 баллов
8 лет назад
Даниил, качественно сделал свою работу, большое спасибо! Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Задачу обьяснил понятно,всегда на связи, быстро отвечает, быстро оплачивает. Рекомендую.