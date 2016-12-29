79021504780

Даниил 79021504780

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Сайты, логотипы и визитки! Быстро, качественно и недорого !

Занимаюсь разработкой сайтов любого типа и сложности, логотипов и визиток.

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0 из 5

Отзывы заказчиков

connection
Анна 
41 год
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Верстка каталога (презентации) в Photoshop
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Facepallma
Роман 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
9 баллов
8 лет назад
Дабавить товары
Результатами работы работы доволен.
Хороший заказчик, оплата вовремя, рекомендую)
Ответный отзыв
orlo
44 года
19 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Вырезать 94 фото диванов
Даниил, качественно сделал свою работу, большое спасибо! Рекомендую.
Отличный заказчик! Задачу обьяснил понятно,всегда на связи, быстро отвечает, быстро оплачивает. Рекомендую.
Ответный отзыв