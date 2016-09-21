connection

Анна connection

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$53
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Верстка каталога (презентации) в Photoshop

    $20

    Нужно переверстать каталог. Есть каталог с продукцией и со всеми данными, но сделать "топорно". Нужно переделать страницы заново в фотошопе, чтобы было более-менее по-человечески и шрфты без искажений (добавить шрифтами, а не картинками. Все таблицы ...

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

ladakirkach
Лада 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов(-1)
$53
10 баллов
4 года назад
Перенести статьи со старого сайта на новый
Отличный заказчик. Анна оперативно дала всю нужную информацию и всегда была на связи. Рекомендую!
Все отлично, качественно выполнен большой объем работы за короткие сроки. Очень понравилось сотрудничество.
Ответный отзыв
79021504780
Даниил 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Верстка каталога (презентации) в Photoshop
Заказчик всегда на связи, оплачивает вовремя, рекомендую !
Все очень понравилось!
Ответный отзыв