connection

$53
Нудно перенести статьи с картинками со старого сайта на новый, 104 публикации. CMS Bitrix. http://cadrus.ru/articles/ - это все статьи, которые нужно перенести. Срок - до 29 ноября.
Наполнение сайтов1 исполнитель
Завершен
4 года назад
Нудно перенести статьи с картинками со старого сайта на новый, 104 публикации. CMS Bitrix. http://cadrus.ru/articles/ - это все статьи, которые нужно перенести. Срок - до 29 ноября.
Нужно переверстать каталог. Есть каталог с продукцией и со всеми данными, но сделать "топорно". Нужно переделать страницы заново в фотошопе, чтобы было более-менее по-человечески и шрфты без искажений (добавить шрифтами, а не картинками. Все таблицы ...