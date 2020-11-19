Верстка каталога (презентации) в Photoshop

Требуется нарисовать обложку электронной книги. Тематика - тайм-менеджмент. Нужно выполнить несколько вариантов, из которых будет выбран один.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переверстать каталог. Есть каталог с продукцией и со всеми данными, но сделать "топорно". Нужно переделать страницы заново в фотошопе, чтобы было более-менее по-человечески и шрфты без искажений (добавить шрифтами, а не картинками. Все таблицы должны быть красивыми, оформлены текстом и с приятным шрифтом.
Исходники не очень хорошего качества, но, к сожалению, придется использовать именно их. Надеюсь, кто-нибудь возмется.
И еще один момент – заказ достаточно срочный – ко вторнику. Если совсем это мало – то нужно сделать страницы с 10 по 20 (всего в каталоге 20 страниц, но вторая часть более актуальна). Заказ, к сожалению, срочный, т.к. предыдущий исполнительно очень сильно подвел. Спасибо за Ваше понимание.
По оплате – ваши предложения.
PS В результате должны быть страницы в psd формат A4 со слоями (возможностью подправить текст или данные в таблице). Все стараницы не помещаются – вышлю далее в комментариях. Сейчас представлены страницы с 10 по 18 – самые важные.
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