Верстка каталога (презентации) в Photoshop

Нужно переверстать каталог. Есть каталог с продукцией и со всеми данными, но сделать "топорно". Нужно переделать страницы заново в фотошопе, чтобы было более-менее по-человечески и шрфты без искажений (добавить шрифтами, а не картинками. Все таблицы должны быть красивыми, оформлены текстом и с приятным шрифтом.

Исходники не очень хорошего качества, но, к сожалению, придется использовать именно их. Надеюсь, кто-нибудь возмется.

И еще один момент – заказ достаточно срочный – ко вторнику. Если совсем это мало – то нужно сделать страницы с 10 по 20 (всего в каталоге 20 страниц, но вторая часть более актуальна). Заказ, к сожалению, срочный, т.к. предыдущий исполнительно очень сильно подвел. Спасибо за Ваше понимание.

По оплате – ваши предложения.

PS В результате должны быть страницы в psd формат A4 со слоями (возможностью подправить текст или данные в таблице). Все стараницы не помещаются – вышлю далее в комментариях. Сейчас представлены страницы с 10 по 18 – самые важные.