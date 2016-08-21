Сделать презентацию-продажник универсального интернет-магазина

( ! СБОР ЗАЯВОК ПРОДОЛЖАЕТСЯ ! )

Добрый день, уважаемые специалисты.

Есть разработка студии. Универсальный интернет-магазин, тщательно отрисованный и нашпигованный множеством функций.

Есть проблема с тем, что приходится каждый раз каждому клиенту устно или перепиской отвечать на одни и те же десятки вопросов.

Принято решение сделать для некоего упрощения общения презентацию, в которой все подробно описано и рассказано.

Презентация состоит из немалого количества текста.

Это не просто список преимуществ с тонной графики – данная презентация задумана как информационная, которую нужно будет ЧИТАТЬ, а не смотреть или проглядывать.

Задача исполнителя: по УЖЕ ГОТОВЫМ прототипам из Axure создать удобно и легко читаемый документ. Нужно визуализировать и раскрасить то, что в прототипах. Раскрасить так, чтобы даже люди, прочитавшие за жизнь 2,5 книги, смогли одолеть до конца все то, что будет написано на листах презентации.

Прототипы презентации и ТЗ-сопровождение: yadi.sk/d/yE2OEc7BuLPWp

Ознакомиться с интернет-магазином можно по ссылке: b-seller.ru/bs1

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Бюджет 80-100 долларов.

Разумеется, некоторое преимущество у имеющих множество отзывов и солидную дату регистрацию, но это, конечно, не решающий фактор.

Просьба отписывать все предложения в заявки – не на почту и не в ЛС.

Все заявки рассматриваю внимательно, вдумчиво, смотрю каждую работу в портфолио и читаю текст предложения заявки.

Спасибо за прочтение и уделенное внимание, уважаемые фрилансеры.