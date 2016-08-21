Нужно из предоставленных материалов сделать презентацию завода воды типа такой: http://alfa-press.ru/cms/template/images/AP-15_web.pdf 2 формата - pdf и на печать в типографию. Помимо дизайна нужна будет помощь с порядком подачи самого материала, т.е. наполнением.
Сделать презентацию-продажник универсального интернет-магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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Добрый день, уважаемые специалисты.
Есть разработка студии. Универсальный интернет-магазин, тщательно отрисованный и нашпигованный множеством функций.
Есть проблема с тем, что приходится каждый раз каждому клиенту устно или перепиской отвечать на одни и те же десятки вопросов.
Принято решение сделать для некоего упрощения общения презентацию, в которой все подробно описано и рассказано.
Презентация состоит из немалого количества текста.
Это не просто список преимуществ с тонной графики – данная презентация задумана как информационная, которую нужно будет ЧИТАТЬ, а не смотреть или проглядывать.
Задача исполнителя: по УЖЕ ГОТОВЫМ прототипам из Axure создать удобно и легко читаемый документ. Нужно визуализировать и раскрасить то, что в прототипах. Раскрасить так, чтобы даже люди, прочитавшие за жизнь 2,5 книги, смогли одолеть до конца все то, что будет написано на листах презентации.
Прототипы презентации и ТЗ-сопровождение: yadi.sk/d/yE2OEc7BuLPWp
Ознакомиться с интернет-магазином можно по ссылке: b-seller.ru/bs1
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Бюджет 80-100 долларов.
Разумеется, некоторое преимущество у имеющих множество отзывов и солидную дату регистрацию, но это, конечно, не решающий фактор.
Просьба отписывать все предложения в заявки – не на почту и не в ЛС.
Все заявки рассматриваю внимательно, вдумчиво, смотрю каждую работу в портфолио и читаю текст предложения заявки.
Спасибо за прочтение и уделенное внимание, уважаемые фрилансеры.
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