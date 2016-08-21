Сделать презентацию-продажник универсального интернет-магазина

$80
ПрезентацииЗакрыт11 заявок222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

( ! СБОР ЗАЯВОК ПРОДОЛЖАЕТСЯ ! )

Добрый день, уважаемые специалисты. 

Есть разработка студии. Универсальный интернет-магазин, тщательно отрисованный и нашпигованный множеством функций. 

Есть проблема с тем, что приходится каждый раз каждому клиенту устно или перепиской отвечать на одни и те же десятки вопросов. 

Принято решение сделать для некоего упрощения общения презентацию, в которой все подробно описано и рассказано. 

Презентация состоит из немалого количества текста. 

Это не просто список преимуществ с тонной графики – данная презентация задумана как информационная, которую нужно будет ЧИТАТЬ, а не смотреть или проглядывать. 

Задача исполнителя: по УЖЕ ГОТОВЫМ прототипам из Axure создать удобно и легко читаемый документ. Нужно визуализировать и раскрасить то, что в прототипах. Раскрасить так, чтобы даже люди, прочитавшие за жизнь 2,5 книги, смогли одолеть до конца все то, что будет написано на листах презентации. 

Прототипы презентации и ТЗ-сопровождение: yadi.sk/d/yE2OEc7BuLPWp 

Ознакомиться с интернет-магазином можно по ссылке: b-seller.ru/bs1 

--- 

Бюджет 80-100 долларов. 

Разумеется, некоторое преимущество у имеющих множество отзывов и солидную дату регистрацию, но это, конечно, не решающий фактор. 

Просьба отписывать все предложения в заявки – не на почту и не в ЛС. 

Все заявки рассматриваю внимательно, вдумчиво, смотрю каждую работу в портфолио и читаю текст предложения заявки. 

Спасибо за прочтение и уделенное внимание, уважаемые фрилансеры.

7 лет назад
Hammerheart
Олег 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Сделать презентацию завода воды

    Нужно из предоставленных материалов сделать презентацию завода воды типа такой: http://alfa-press.ru/cms/template/images/AP-15_web.pdf 2 формата - pdf и на печать в типографию. Помимо дизайна нужна будет помощь с порядком подачи самого материала, т.е. наполнением.

    Презентации11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн презентации

    Есть презентация из 16-ти листов. Сделана просто (см скрин 1) Требуется украсить ее и сделать привлекательной (см презентация в приложении - она понравилась и хочется сделать по ее примеру) В проект укажите цену и срок разработки.

    Презентации20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужна продающая презентация

    Нужна продающая презентация для Билетной системы Ticketsteam ([url=http://www.ticketsteam.ru/]www.ticketsteam.ru[/url]). По сути это программное обеспечение. Презентация нужна не менее 20 слайдов. Желательно еще написать тексты. Основные тезисы предоставлю.

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать бизнес презентацию

    $25

    Необходимо сделать презентацию с возможностью в дальнейшем менять текст (в исходнике).  Предоставить в двух вариантах Исходник + PDF  7 листов. В прикрепленном файле весь текст разбит на страницы  Внимание! Бюджет ограничен и увеличиваться не будет! Поэтому если вы ...

    Презентации4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание презентации с фото и видеоматериалами

    необходимо создать небольшую презентацию: 10-11 текстовых слайдов + между ними фото и фрагменты видео. Видео необходимо разместить не полностью, а только небольшие части (надо вырезать из общего файла). Жду предложений по срокам, стоимости, способу оплаты, какие ...

    Презентации7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Есть презентация PowerPoint необходимо ее сделать в HTML

    $20

    Для исполнения проекта предоставляется удобный конструктор для создания презентаций на HTML5. Никакого кода необходимо будет только разобраться с данным инструментом. Инструкция во вложении.  [b]Разделы в презентации Нервомикс: [/b][list][*]Актуальность[*]Препарат[*]Кардиология [*]Гастро [*]Неврология [*]Гинекология [*]Преимущества[*]Библиотека [/list]

    HTML
    Презентации3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Презентация PowerPoint необходимо сделать в HTML5

    $30

    Для исполнения проекта предоставляется удобный конструктор для создания презентаций на HTML5. Никакого кода необходимо будет только разобраться с данным инструментом. Инструкция во вложении. Разделы в презентации Одестон: [list][*]Актуальность[*]Препарат[*]Преимущества[*]Библиотека (несколько статей, которые нужно будет загрузить в Библиотеку; ролики ...

    HTML
    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создать презентацию для IPAD

    Требования по реализации указаны в презентации PowerPoint. [b]Разделы в презентации Нервомикс: [/b][list][*]Актуальность[*]Препарат[*]Кардиология [*]Гастро [*]Неврология [*]Гинекология [*]Преимущества[*]Библиотека[/list]

    Презентации1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оформить презентацию

    есть презентация https://cloud.mail.ru/public/Cwe9/119stX9ed необходимо ее красиво оформить в фирменном стиле, расположить текст, поработать с шрифтами  добавить иконки

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад