Дизайн презентации

ПрезентацииЗакрыт20 заявок231 просмотр
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Есть презентация из 16-ти листов. Сделана просто (см скрин 1)

Требуется украсить ее и сделать привлекательной (см презентация в приложении - она понравилась и хочется сделать по ее примеру)

В проект укажите цену и срок разработки.

7 лет назад
adeld
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 дня назад
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