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Нужна продающая презентация для Билетной системы Ticketsteam (www.ticketsteam.ru). По сути это программное обеспечение. Презентация нужна не менее 20 слайдов. Желательно еще написать тексты. Основные тезисы предоставлю.
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