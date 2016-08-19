Нужна продающая презентация

ПрезентацииЗакрыт5 заявок162 просмотра
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Нужна продающая презентация для Билетной системы Ticketsteam (www.ticketsteam.ru). По сути это программное обеспечение. Презентация нужна не менее 20 слайдов. Желательно еще написать тексты. Основные тезисы предоставлю.

7 лет назад
paveladler
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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