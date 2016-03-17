paveladler

Павел Адлер paveladler

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Директор по развитию Ticket Best
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн проект квартиры 76 квадратных метров

    Требуется дизайн-проект квартиры площадью 76 квадратных метров в новостройке.  Предпочитаем "Скандинавский дизайн" / Минимализм Пожелания: Максимально эргономично использовать пространствоСкрытые системы храненияВанная комната и туалет объединены в одно помещениеВ ванной комнате должны быть душевая ...

    Интерьеры и Экстерьеры10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Презентация

    Требуется сделать простую презентацию на 7-10 слайдов. Сроки сжатые. Подробности и образец презентации пришлю в переписке. Жду Ваши предложения и цены

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Анимация-мультфильм о создании фирмы

    Требуется анимация-мультфильм о создании билетного агентства www.ticketbest.ru Нужен кайфовый ролик на 3-4 минут. Сценарию уже готов в голове. Жду Ваших предложения и требования к оформлению сценария.

    Анимация11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется контент-менеджер

    Требуется контент-менеджер в билетное агентство www.ticketbest.ru Работа удаленная, занятость 3-4 часа в день.  Задачи: - Оформление мероприятий на сайте по шаблону - Поиск в интернете изображений для оформления ...

    Наполнение сайтов12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна продающая презентация

    Нужна продающая презентация для Билетной системы Ticketsteam (www.ticketsteam.ru). По сути это программное обеспечение. Презентация нужна не менее 20 слайдов. Желательно еще написать тексты. Основные тезисы предоставлю.

    Презентации5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна продающая презентация

    Нужна продающая презентация для Билетной системы Ticketsteam (www.ticketsteam.ru). По сути это программное обеспечение. Презентация нужна не менее 20 слайдов. Желательно еще написать тексты. Основные тезисы предоставлю.

    Презентации11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обновление дизайна виджета

    $10

    Нужно обновить дизайн разработанного уже виджета. Сделать егоболее приятным глазу, улучшить юзабилити. Виджет Размещается на сторонних сайтах, поэтому должен быть выдержать в универсальном стиле с цветовыми элементами дизайна головного сайта.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн сайта

    $25

    Нужен дизайн сайта для продюсерской кампании по продаже билетов на мероприятия

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн сайта

    $25

    Нужен дизайн сайта для продюсерской кампании по продаже билетов на мероприятия

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Составить договор франшизы

    Требуется сделать болванку договора франшизы театрального билетного интернет-агентства. Хотим открыть филиал в другом городе по франшизе на местное юридическое лицо

    Юридические услуги3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Контент-менеджер для оформления мероприятий на сайте

    Требуется контент-менеджер для оформления мероприятий на сайте по шаблону.  Образец оформления: https://ticketbest.ru/event/258414 Надо найти описание, картинки и видеоматериалы. Навык обработки изображений для редактирования афиш. Чувство стиля, непременно). Примерно 400-500 мероприятий. Жду Ваши предложения ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется контент-менеджер!

    Требуется контент-менеджер для оформления мероприятий на сайте по шаблону.  Образец оформления: https://ticketbest.ru/event/258414 Надо найти описание, картинки и видеоматериалы. Навык обработки изображений для редактирования афиш. Чувство стиля, непременно). Примерно 100-150 мероприятий. Жду Ваши ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен рерайт. Описания спектаклей

    Необходим рерайт текстов описания спектаклей репертуарных театров. Тематика сайта продажа билетов в театр, на концерты, экскурсии и т.д. Объем каждого текста ~ 1000 знаков. Адрес сайта www.ticketbest.ru

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн сайта одностраничника

    Требуется сайт одностраничник. Примерный образец дизайна, который приглянулся - в прикрепленных файлах. Также там Вы сможете найти ТЗ. Заказ достаточно простой, заказчик я проверенный и надежный, поэтому предлагаю следующую схему работы. Договариваемся о сотрудничестве, Вы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка дизайна виджета для сайта

    Требуется разработать дизайн виджета для сайта по продаже театральных билетов. Все подробности в ТЗ (в приложении файл word). Выполнить надо оперативно. Проект несложный поэтому предлагаю сотрудничество по следующей схеме: от Вас три варианта - утверждаем ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка дизайна виджета для сайта

    Требуется разработать дизайн виджета для сайта по продаже театральных билетов. Все подробности в ТЗ (в приложении файл word). Выполнить надо оперативно. Проект несложный поэтому предлагаю сотрудничество по следующей схеме: от Вас три варианта - утверждаем ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

mikenovo
Михаил 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Презентация
Что сказать - всё отлично. Павел - из ряда - замечательных людей)
Профессионал во всех смыслах. Все сделал в сроки. Всегда на связи
Ответный отзыв
paradizov
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Обновление дизайна виджета
Спасибо Паше за доверие, он отличный заказчик, работать с ним очень приятно. Рекомендую всем.
C Никитой уже сотрудничаем второй год! Не работа, сплошное удовольствие. Респект, бро! Всем рекомендую
Ответный отзыв
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Контент-менеджер для оформления мероприятий на сайте
Всё нормально, хороший заказчик
Хорошо исполнитель, всегда на связи, пунктуален. Рекомендую
Ответный отзыв
paradizov
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта
Павел отличный заказчик. Всегда четко ставит задачу, оплачивает в срок, постоянно на связи. Приятно иметь с ним дело. Всем рекомендую.
Уже в третий раз сотрудничаю с Никитой, отличный профессионал с творческим подходом к работе. Всегда на связи, все четко в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Нужен рерайт. Описания спектаклей
Отличный заказчик. Контактный, внимательный, всегда на связи. Оплата вовремя и в полном объеме. Чудесный проект - жаль окончен)).
Ответственный и высокопрофессиональный работник! Все четко в срок на высшем уровне. Выполняет поставленные задачи и даже сверх того. Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
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