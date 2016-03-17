paveladler

Требуется дизайн-проект квартиры площадью 76 квадратных метров в новостройке. Предпочитаем "Скандинавский дизайн" / Минимализм Пожелания: Максимально эргономично использовать пространствоСкрытые системы храненияВанная комната и туалет объединены в одно помещениеВ ванной комнате должны быть душевая ...
- Интерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать простую презентацию на 7-10 слайдов. Сроки сжатые. Подробности и образец презентации пришлю в переписке. Жду Ваши предложения и ценыПрезентации1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется анимация-мультфильм о создании билетного агентства www.ticketbest.ru Нужен кайфовый ролик на 3-4 минут. Сценарию уже готов в голове. Жду Ваших предложения и требования к оформлению сценария.Анимация11 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется ведение и раскрутка группы вконтакте билетного агентства www.ticketbest.ru Ссылка на группу: https://vk.com/ticketbest Жду Ваших предложений и примеры плана продвижения...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется контент-менеджер в билетное агентство www.ticketbest.ru Работа удаленная, занятость 3-4 часа в день. Задачи: - Оформление мероприятий на сайте по шаблону - Поиск в интернете изображений для оформления ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт9 лет назад
Записать приветствие для телефона в офисе. Женским голосомОзвучивание9 заявокЗакрыт9 лет назад
Размещение постов в социальных сетях с целью продвижения мероприятийСоциальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна продающая презентация для Билетной системы Ticketsteam (www.ticketsteam.ru). По сути это программное обеспечение. Презентация нужна не менее 20 слайдов. Желательно еще написать тексты. Основные тезисы предоставлю.Презентации5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна продающая презентация для Билетной системы Ticketsteam (www.ticketsteam.ru). По сути это программное обеспечение. Презентация нужна не менее 20 слайдов. Желательно еще написать тексты. Основные тезисы предоставлю.Презентации11 заявокЗакрыт9 лет назад
Что нужно сделать Нужно вставить ссылку на любую из страниц сайта URL (выдам позже). Сроки: постим не торопясь, при этом ссылаемся на все страницы (мероприятия) сайта равномерно. В день ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужно обновить дизайн разработанного уже виджета. Сделать егоболее приятным глазу, улучшить юзабилити. Виджет Размещается на сторонних сайтах, поэтому должен быть выдержать в универсальном стиле с цветовыми элементами дизайна головного сайта.Завершен9 лет назад
- $25
Нужен дизайн сайта для продюсерской кампании по продаже билетов на мероприятияЗавершен9 лет назад
- $25
Нужен дизайн сайта для продюсерской кампании по продаже билетов на мероприятияДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать болванку договора франшизы театрального билетного интернет-агентства. Хотим открыть филиал в другом городе по франшизе на местное юридическое лицоЮридические услуги3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется контент-менеджер для оформления мероприятий на сайте по шаблону. Образец оформления: https://ticketbest.ru/event/258414 Надо найти описание, картинки и видеоматериалы. Навык обработки изображений для редактирования афиш. Чувство стиля, непременно). Примерно 400-500 мероприятий. Жду Ваши предложения ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется контент-менеджер для оформления мероприятий на сайте по шаблону. Образец оформления: https://ticketbest.ru/event/258414 Надо найти описание, картинки и видеоматериалы. Навык обработки изображений для редактирования афиш. Чувство стиля, непременно). Примерно 100-150 мероприятий. Жду Ваши ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходим рерайт текстов описания спектаклей репертуарных театров. Тематика сайта продажа билетов в театр, на концерты, экскурсии и т.д. Объем каждого текста ~ 1000 знаков. Адрес сайта www.ticketbest.ruКопирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется сайт одностраничник. Примерный образец дизайна, который приглянулся - в прикрепленных файлах. Также там Вы сможете найти ТЗ. Заказ достаточно простой, заказчик я проверенный и надежный, поэтому предлагаю следующую схему работы. Договариваемся о сотрудничестве, Вы ...Завершен9 лет назад
Требуется разработать дизайн виджета для сайта по продаже театральных билетов. Все подробности в ТЗ (в приложении файл word). Выполнить надо оперативно. Проект несложный поэтому предлагаю сотрудничество по следующей схеме: от Вас три варианта - утверждаем ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется разработать дизайн виджета для сайта по продаже театральных билетов. Все подробности в ТЗ (в приложении файл word). Выполнить надо оперативно. Проект несложный поэтому предлагаю сотрудничество по следующей схеме: от Вас три варианта - утверждаем ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад