Презентация + отчет

Качественно выполненная работа с учетом всех, даже возникающих по ходу работы и изначально несогласованных, правок и пожеланий. Дмитрий был на связи, приятный, вежливый и корректный в общении. Находил лучшие визуальные решения наших задач. Однозначно рекомендую и буду обращаться снова.