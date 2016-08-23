Создать в Power Pointe презентацию/КП

Добрый ночи, уважаемый фрилансер!

Нужен спец., который сможет в Power Pointe сделать презентацию/КП для отправки клиентам, примерно, до 20 страниц. Немного картинок и текст. Если сможете предложить свой вариант по картинкам, тексту, оформлению - приоритет будет отдан вам.

Макет, образец вышлю заинтересовавшимся и устроившим по цене, чтоб он не гулял по интернету.

Фирменный стиль предоставляется.

Срок 1-2 дня.

Работаем через систему или постоплате.

Если сработаемся – то готовы скидывать аналогичные и не только проекты на постоянной основе. Работы у нас много, поэтому, если сработаемся - без работы не останетесь.

Пожалуйста! Указывайте сразу 1) цену 2) срок