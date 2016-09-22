Дизайн обложки электронной книги

Необходимо доработать единый стиль Благотворительного Фонда и сделать макеты для печатных материалов (брошюра, roll-up стенд), а также двух листов презентации (титульный + обычный). Есть готовый логотип в векторе. Описание во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать обложку электронной книги. Тематика - тайм-менеджмент.
Нужно выполнить несколько вариантов, из которых будет выбран один.
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