Стиль, макеты для печатных материалов

$15
ПрезентацииЗавершен3 заявки232 просмотра
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Необходимо доработать единый стиль Благотворительного Фонда и сделать макеты для печатных материалов (брошюра, roll-up стенд), а также двух листов презентации (титульный + обычный).

Есть готовый логотип в векторе.

Описание во вложении.

7 лет назад
Vera_D
Вера 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
workofkir
Кирилл 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$90
7 дней
Спасибо огромное Кириллу за отличную работу! Все в сроки, соблюдение всех пунктов в ТЗ! Рекомендую!
Всем бы таких заказчиков, способность верно коммуницировать, грамотно ставить задачи и правильно мыслить - дано не всем заказчикам, Вера всеми этими качествами обладает сполна. Поработал с удовольствием.
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