нужна обработка фото
Сделать фотогаллерею
Имею небольшой архив фотографий. Необходимо создать страницу моих фоторабот с защитой водяным знаком. Страница отдельная (типа презентация) должна быть отдельно от каких-либо систем управления сайтом. Я просто буду давать ссылку на страницу с моими фотоработами. Еще пожелание: фотоработы по 3 строку и которые ниже должны подгружаться по мере движения страницы вниз (не знаю как этот эффект называется). Еще необходимо чтобы страница хорошо смотрелась на планшетнике и смартфоне. Архив фото будет дополняться, наверно правильно было бы считывать с папки с фотографиями. Желательно сортировка последние добавленные первыми на странице.
Заявки фрилансеров
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