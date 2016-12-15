Заменить ссылки под картинками в PDF-e

Приветствую

Есть PDF документ с текстом и картинками http://d.pr/f/MBtV

В нем, начиная с 5й страницы, внизу есть картинка с рекламой продукта для похудения и гиперссылка на этой картинке. Нужно заменить на всех страницах эту ссылку на то, которую я дам. Всего в документе 16 страниц.

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