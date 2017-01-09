Редактирование фото

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  2. Обработка фотографий
Завершен18 заявок362 просмотра

Здравствуйте,

Нужно отредактировать фото. На фото нужно разместить логотип компании, текст и тел (на последнем фото) и все три фотографии совместить в одну. Либо последние две в одну,  чтобы видно было, где конкретно расположены рекламные щиты.

Лого пришлем исполнителю.

Ваша стоимость и сроки.

8 лет назад
masite
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
8 лет назад
$3
1 день
Все сделал, не с первого раза конечно, но в итоге все-таки добили то, что нужно было.
Были трения, но Все-таки пришли к общему знаменателю :) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
8 лет назад

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