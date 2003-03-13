Отрисовка по фотографии

Добрый день! Нужно отрисовать прикрепленное фото или другое (из этой же серии) в стиле который приведен ниже в примерах. Разрешение должно быть высокое либо вектор для широкоформатной печати. Фильтры не предлагать.

https://www.weblancer.net/users/DmitriyVO/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/collage-art-2077573/

https://www.weblancer.net/users/vika_bren/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/vektornaya-grafika-2079808/

https://www.weblancer.net/users/Alina_Mir/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/hudozhnik-po-tcifrovoj-zhivopisi-2083286/