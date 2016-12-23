Нужно почистить фон у картинок

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  2. Обработка фотографий
Завершен35 заявок512 просмотров

Сделать белый фон. Всего 13  картинок.

8 лет назад
istorikNN
Денис 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Nina3085
Нина 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Всё здорово!
Хороший заказчик. Приятно работать с такими людьми. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Nina3085
Нина 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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