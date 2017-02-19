Найти фотки людей нужного формата

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Завершен2 заявки169 просмотров

Здравствуйте. Для сайта нужно подобрать фотки специалистов. 25 мужчин и 25 женщин. Требования: деловой презентабельной русской  (славянской) внешности, мужчины в хороших костюмах с галстуками, женщины в деловом костюме или светлой деловой рубашке. Никаких моделей-мужчин и моделей-женщин, только обычные люди) Желательно из Украинского или Белорусского сегмента сети, фотографии должны быть +- единого формата. Лицо крупно. Пример: О-dolgov точка ру. От Вас - цена и сроки. Спасибо!

8 лет назад
cinemae
Денис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$20
2 дня
Рекомендую Татьяну как исполнительного и профессионального фрилансера. Охотно сотрудничаю по многочисленным проектам.
все ОК, приятно работать, когда человек знает чего хочет)

Заявки фрилансеров

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад