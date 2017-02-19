Добрый день! Нужно отрисовать прикрепленное фото или другое (из этой же серии) в стиле который приведен ниже в примерах. Разрешение должно быть высокое либо вектор для широкоформатной печати. Фильтры не предлагать. https://www.weblancer.net/users/DmitriyVO/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/collage-art-2077573/ ...
Найти фотки людей нужного формата
Здравствуйте. Для сайта нужно подобрать фотки специалистов. 25 мужчин и 25 женщин. Требования: деловой презентабельной русской (славянской) внешности, мужчины в хороших костюмах с галстуками, женщины в деловом костюме или светлой деловой рубашке. Никаких моделей-мужчин и моделей-женщин, только обычные люди) Желательно из Украинского или Белорусского сегмента сети, фотографии должны быть +- единого формата. Лицо крупно. Пример: О-dolgov точка ру. От Вас - цена и сроки. Спасибо!
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