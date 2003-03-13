Обработка фото для кулинарного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт59 заявок493 просмотра

Часто требуется обработка фото для кулинарного сайта.

Покупаю статьи с фото, фото часто не особо подходят для сайта.

Нужно обрабатывать фото, возможно сменить фон, провести возможно свето и цветокоррекцию, привести в "хороший" вид для кулинарного сайта.

Обычно в 1 статье идут от 5-10 фото. Либо обрабатывать все фото в статье понемногу, либо полная обработка конечного фото блюда для главной страницы сайта.

Хотелось бы постоянное сотрудничество. 

Сразу предлагать примерные сроки и цены.

8 лет назад
Neora272
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

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