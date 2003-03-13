Вытащить 5 фото из видео и обработать

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт9 заявок297 просмотров

Обработать до вполне приличного свадебного видео. Бюджет ограничен.

Должно быть фото 1-2 с собакой в бабочке. 

И остальные из комнаты жениха и невесты.  

Видео по ссылке. 

yadi.sk/d/3sbDxedh34yAFV 

Сегодня, желательно до обеда.

8 лет назад
belvik
33 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 отзывов(-2)

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