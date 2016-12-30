Вырезать фотографии из фона

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Завершен7 заявок304 просмотра

Здравствуйте, коллеги!

Нужно вырезать фотографии предметов из фона.

Фон - должен стать альфаканалом!

ВНИМАНИЕ!

- Цветовой профиль изменять нельзя!

- Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром

- Цвета не трогать никаким образом

- Размер не менять

ВНИМАНИЕ!

Сохранить нужно в формат TIFF

Должно остаться ТРИслоя.

1. Объект

2. Отражение которое видно

3. Белый бэкграунд RGB 255 255 255

LZW компрессию использовать можно

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При наличии пыли, царапин или отпечатков пальцев, легкая ретушь с сохранением текстуры материала

Выровнять фото по горизонтали и вертикали, поставить по центру холста.

Предметы достаточно простые и контрастные, можно вырезать в три клика при помощи Akvis.

Готовые работы постепенно скидывать в сетевую папку на Мейл клауд или Яндекс диске

Примеры фото в приложении.

8 р фото.

Архивы по 50-60 фотографий

Архивов такого размера будет 8-10

8 лет назад
Periskop_pro
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

violino
38 лет
12 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
8 лет назад
$1
1 день
Всё нормально
Спасибо! Приятно было работать!
Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Как всегда оперативно и на высоте!
Дмитрий отличный заказчик и приятный человек. Понятно и доступно объясняет задание и быстро оплачивает выполненную работу. Сотрудничеством очень доволен. Рекомендую)))

Заявки фрилансеров

violino
38 лет
12 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
8 лет назад
Delovoy_Denis
Денис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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