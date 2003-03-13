Обработка от 8 000 до 10 000 фотографий в Adobe Photoshop Lightroom. Отправка на обработку фотографий в формате RAW, проявка принимается толко в RAW/XMP. На фотографиях в основном дети, требуется экспокоррекция, кадрирование, цветокоррекция без сплиттонинга ...
Обработка фотографий - замена фона
Добрый день.
Нужно заменить фон на 4 фото с автомобилем, плюс немного почистить сам автомобиль.
Вместо леса на заднем фоне нужно подобрать что-то городское - улица, стоянка и т.п., тоже зимой, в пасмурную погоду.
Фото для обработки https://yadi.sk/d/rg5iRXVn34haDD
Срок - сегодня.
Спасибо.
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