Обработка фотографий - замена фона

Добрый день.

Нужно заменить фон на 4 фото с автомобилем, плюс немного почистить сам автомобиль.

Вместо леса на заднем фоне нужно подобрать что-то городское - улица, стоянка и т.п., тоже зимой, в пасмурную погоду.

Фото для обработки https://yadi.sk/d/rg5iRXVn34haDD

Срок - сегодня.

Спасибо.