Обработка фотографий - замена фона

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт16 заявок251 просмотр

Добрый день.

Нужно заменить фон на 4 фото с автомобилем, плюс немного почистить сам автомобиль.

Вместо леса на заднем фоне нужно подобрать что-то городское - улица, стоянка и т.п., тоже зимой, в пасмурную погоду.

Фото для обработки https://yadi.sk/d/rg5iRXVn34haDD

Срок - сегодня.

Спасибо.

8 лет назад
deponto
Денис 
44 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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