Обработка от 8 000 до 10 000 фотографий в Adobe Photoshop Lightroom. Отправка на обработку фотографий в формате RAW, проявка принимается толко в RAW/XMP. На фотографиях в основном дети, требуется экспокоррекция, кадрирование, цветокоррекция без сплиттонинга ...
Вырезать фотографии из фона.
Здравствуйте, коллеги!
Нужно вырезать фотографии предметов из фона.
Фон - должен стать альфаканалом!
ВНИМАНИЕ!
- Цветовой профиль изменять нельзя!
- Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром
- Цвета не трогать никаким образом
- Размер не менять
ВНИМАНИЕ!
Сохранить нужно в формат TIFF
Должно остаться ТРИслоя.
1. Объект
2. Отражение которое видно
3. Белый бэкграунд RGB 255 255 255
LZW компрессию использовать можно
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При наличии пыли, царапин или отпечатков пальцев, легкая ретушь с сохранением текстуры материала
Выровнять фото по горизонтали и вертикали, поставить по центру холста.
Предметы достаточно простые и контрастные, можно вырезать в три клика при помощи Akvis.
Готовые работы постепенно скидывать в сетевую папку на Мейл клауд или Яндекс диске
Примеры фото в приложении.
8 р фото.
Архивы по 50-60 фотографий
Архивов такого размера будет 8-10
Выбранный исполнитель
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