Добрый день! Нужно отрисовать прикрепленное фото или другое (из этой же серии) в стиле который приведен ниже в примерах. Разрешение должно быть высокое либо вектор для широкоформатной печати. Фильтры не предлагать. https://www.weblancer.net/users/DmitriyVO/portfolio/illyustratcii-i-risunki-11/collage-art-2077573/ ...
Свадебный альбом
Оформление свадебного альбома. Работа только в фотошопе или илюстраторе. Размер листа 30х80. 30 листов. Креативное мышление.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий18 заявокЗакрыт8 лет назад
Обработка от 8 000 до 10 000 фотографий в Adobe Photoshop Lightroom. Отправка на обработку фотографий в формате RAW, проявка принимается толко в RAW/XMP. На фотографиях в основном дети, требуется экспокоррекция, кадрирование, цветокоррекция без сплиттонинга ...Обработка фотографий29 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо вырезать диваны, поставить их на белый фон 1200х800px, добавить тень снизу как в примере. Все готовые фото сложить по папкам (названия папок = название дивана), файлы должны быть под номерами 1, 2, 3.jpg...., ...Завершен8 лет назад
Сделать белый фон. Всего 13 картинок.Завершен8 лет назад
Здравствуйте. Для сайта нужно подобрать фотки специалистов. 25 мужчин и 25 женщин. Требования: деловой презентабельной русской (славянской) внешности, мужчины в хороших костюмах с галстуками, женщины в деловом костюме или светлой деловой рубашке. Никаких моделей-мужчин и ...Завершен8 лет назад
Часто требуется обработка фото для кулинарного сайта. Покупаю статьи с фото, фото часто не особо подходят для сайта. Нужно обрабатывать фото, возможно сменить фон, провести возможно свето и цветокоррекцию, ...Обработка фотографий59 заявокЗакрыт8 лет назад
Обработка фото, убрать надписи на фото и слегка подредактироватьОбработка фотографий53 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо на изображении http://bit.ly/2gRD8PC поменять фото товара вот этого http://joxi.ru/Vm6dWnyIDxW36A на мой товар. Вырезать изображение моего товара с одного изображения и вставить во второе. Фото товара во вкладке. При ответе указывайте стоимость. Срок в ...Завершен8 лет назад