Свадебный альбом

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт27 заявок318 просмотров

Оформление свадебного альбома. Работа только в фотошопе или илюстраторе. Размер листа 30х80. 30 листов. Креативное мышление.

8 лет назад
guest_14825292777011
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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