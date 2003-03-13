Обработка 8 000 -10 000 фотографий в Adobe Photoshop Lightroom

Обработка от 8 000 до 10 000 фотографий в Adobe Photoshop Lightroom. Отправка на обработку фотографий в формате RAW, проявка принимается толко в RAW/XMP. На фотографиях в основном дети, требуется экспокоррекция, кадрирование, цветокоррекция без сплиттонинга или малой его частью. При наличии других лиц легкая ретушь лица (морщинки, явные дефекты кожи). Примеры ретуши могу выслать по запросу в формате raw/xmp. Возможна работа по этапам (3000-4000 фото за сделку).

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.