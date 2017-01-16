Сделать фото красивым

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен18 заявок348 просмотров

Добрый день!

Нужно привести фото в красивый, приятный вид. Оно должно приобрести состояние и внешний вид уровня - "ставим в рамку".

сроки - сеголня

оплата - договорная

БОНУС - МЕГА ОТЗЫВ

8 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

kardaria
Анна 
34 года
10 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$2
1 день
Отлично справились с заданием! Советую обращаться. Фотошоп ваш конек!!! Спасибо
Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

kardaria
Анна 
34 года
10 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Обработка 8 000 -10 000 фотографий в Adobe Photoshop Lightroom

    Обработка от 8 000 до 10 000 фотографий в Adobe Photoshop Lightroom. Отправка на обработку фотографий в формате RAW, проявка принимается толко в RAW/XMP. На фотографиях в основном дети, требуется экспокоррекция, кадрирование, цветокоррекция без сплиттонинга ...

    Обработка фотографий29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вырезать фотографии из фона

    Здравствуйте, коллеги! Нужно вырезать фотографии предметов из фона. Фон - должен стать альфаканалом! ВНИМАНИЕ! - Цветовой профиль изменять нельзя! - Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром - ...

    Обработка фотографий2 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Вырезать фотографии из фона.

    Здравствуйте, коллеги! Нужно вырезать фотографии предметов из фона. Фон - должен стать альфаканалом! ВНИМАНИЕ! - Цветовой профиль изменять нельзя! - Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром - ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Вырезать 94 фото диванов

    Необходимо вырезать диваны, поставить их на белый фон 1200х800px, добавить тень снизу как в примере. Все готовые фото сложить по папкам (названия папок = название дивана), файлы должны быть под номерами 1, 2, 3.jpg...., ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Найти фотки людей нужного формата

    Здравствуйте. Для сайта нужно подобрать фотки специалистов. 25 мужчин и 25 женщин. Требования: деловой презентабельной русской  (славянской) внешности, мужчины в хороших костюмах с галстуками, женщины в деловом костюме или светлой деловой рубашке. Никаких моделей-мужчин и ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад