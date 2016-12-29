Перевести 8 картинок (текст в PSD) на 20 языков

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен9 заявок227 просмотров

Перевести через google translate 8 картинок на английском (PSD исходники с текстом) и сохранить для каждого языка в отдельной папке (название языка) 8 картинок. Если для каких то языков шрифт Arial не подходит - подобрать шрифт для корректного отображения языка (таких 3-4 языка из списка).

Список языков: http://prntscr.com/dlq7r8

Пример формата и исходники качайте здесь: https://yadi.sk/d/zRqpckNr35L3zu

Для теста пришлите первый скриншот переведенный на любой язык из списка.

Оплата 1800 рублей удобным для вас способом (карта, яндекс, пейпал, вебмани). 

8 лет назад
dem7799
41 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

KurokiKen
Кенджи 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена четко и в срок, рекомендую!
Отличный заказчик! Точно поставленные задачи,быстрая коммуникация и своевременная оплата - рекомендую!Абсолютно доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

KurokiKen
Кенджи 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад