Перевести 8 картинок (текст в PSD) на 20 языков

Перевести через google translate 8 картинок на английском (PSD исходники с текстом) и сохранить для каждого языка в отдельной папке (название языка) 8 картинок. Если для каких то языков шрифт Arial не подходит - подобрать шрифт для корректного отображения языка (таких 3-4 языка из списка).

Список языков: http://prntscr.com/dlq7r8

Пример формата и исходники качайте здесь: https://yadi.sk/d/zRqpckNr35L3zu

Для теста пришлите первый скриншот переведенный на любой язык из списка.

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