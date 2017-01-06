Фотошоп в PDF файле

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  2. Обработка фотографий
Завершен20 заявок348 просмотров

Нужно добавить 2 правки в ПДФ файл.

Добавить емеил и добавить внизу файла полное имея.

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Какая цена?

8 лет назад
UnlimG
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад
$3
1 день
Рекомендую. Работать очень понравилось, все сделал очень быстро.
Спасибо, было приятно с Вами работать. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад