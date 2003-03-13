Подогнать под нужные размеры 30 фото. И подготовить для размещения на сайте
4 фото туристов с рюкзаком для лого возле отзывов
Нужно 4 фото туристов с рюкзаком для лого возле отзывов, желательно скачать в фотобанке, где есть лицензия на использование. Хорошо, если у Вас имеется подписка. Ну либо можно в бесплатном фотобанке. Размер каждой иконки 150х150
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Обработка фотографий72 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищу ответственного человека который мало мальски умеет рисовать. Работа очень простая - я отправляю вам фото, а вы обрабатываете его в фотошопе, превращая в черно белый вариант в стиле поп арт. Причем не просто функцией ...Обработка фотографий28 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо "зачистить" трубопровод на фото. Образец прилагаю. Фото 1 не зачищен. Фото 2 зачищен, так должно быть.Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется специалист для обработки фотографий. 14 шт. СрочноОбработка фотографий18 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Перевести через google translate 8 картинок на английском (PSD исходники с текстом) и сохранить для каждого языка в отдельной папке (название языка) 8 картинок. Если для каких то языков шрифт Arial не подходит - подобрать ...Завершен8 лет назад
нужна услуга в обработке фотографий с использованием фотошопа и инфографики для онлайн магазина. Всего нужно 7-9 фото, из них с инфографикой 4-5Завершен8 лет назад
Обработать до вполне приличного свадебного видео. Бюджет ограничен. Должно быть фото 1-2 с собакой в бабочке. И остальные из комнаты жениха и невесты. Видео по ссылке. yadi.sk/d/3sbDxedh34yAFV ...Обработка фотографий9 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно привести фото в красивый, приятный вид. Оно должно приобрести состояние и внешний вид уровня - "ставим в рамку". сроки - сеголня оплата - договорная ...Завершен8 лет назад
- $10
Добрый день! Необходимо произвести сведение нескольких документов А4 в один. Срок 1-2 часа Специалистам с высоким рейтингом - предоплата 100%. Благодарю за проявленный интерес!Обработка фотографий9 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, коллеги! Нужно вырезать фотографии предметов из фона. Фон - должен стать альфаканалом! ВНИМАНИЕ! - Цветовой профиль изменять нельзя! - Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром - ...Обработка фотографий2 исполнителяЗавершен8 лет назад