Работа с картинками (удаление фона + создание баннера по шаблону)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт87 заявок1367 просмотров

Нужно обрезать фон у 50 изображений, далее создать 3 баннера по шаблону (предоставляется).

Стоимость одной обрезки 10 руб. Стоимость одного баннера 100 руб.

Оплата: перевод на карту СБ, ЯД, Webmoney.

Для получения ТЗ задания, укажите свой e-mail.

8 лет назад
Okno1
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров