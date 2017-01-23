Редактировать от 20 фото для сайтов

Необходимо отредактировать более 20 фото. Требуется выполнить качественное размытие фонов на

всех изображениях для сайтов. Стильно и аккуратно, в соответствии с тематикой (в образце).

Прошу в заявке представить варианты размытых фонов для этой фотографии - http://www.funlib.ru/cimg/2014/101616/0321929

Жду предложений и Ваши цены.

Оплата строго по факту.

Выполнение работы и расчет сегодня-завтра.

Всем спасибо за внимание!