Редактировать от 20 фото для сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен15 заявок353 просмотра

Необходимо отредактировать более 20 фото. Требуется выполнить качественное размытие фонов на

всех изображениях для сайтов. Стильно и аккуратно, в соответствии с тематикой (в образце).

Прошу в заявке представить варианты размытых фонов  для этой фотографии  - http://www.funlib.ru/cimg/2014/101616/0321929

Жду предложений и Ваши цены. 

Оплата строго по факту. 

Выполнение работы и расчет сегодня-завтра.

Всем спасибо за внимание! 

8 лет назад
Affair1
Андрей 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад
$10
2 дня
Юрию огромная благодарность за качество обработки фотографий и оперативную работу! Моментальный отклик на пожелания по внесению корректировок в проект и грамотные консультации. Сотрудничество обязательно продолжим. Рекомендую!
Андрей-очень приятный заказчик,всегда на связи , возникшие вопросы решаются быстро. Никаких замечаний по оплате и проверке нет. Благодарю за проект и рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад