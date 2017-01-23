Необходимо обработать большое количество детских фотографий с выездной фотосессии: 1. Цветокоррекция фото в RAW файле 2. Перевод в JPEG 3. Кадрирование и ретушь фото в JPEG
Редактировать от 20 фото для сайтов
Необходимо отредактировать более 20 фото. Требуется выполнить качественное размытие фонов на
всех изображениях для сайтов. Стильно и аккуратно, в соответствии с тематикой (в образце).
Прошу в заявке представить варианты размытых фонов для этой фотографии - http://www.funlib.ru/cimg/2014/101616/0321929
Жду предложений и Ваши цены.
Оплата строго по факту.
Выполнение работы и расчет сегодня-завтра.
Всем спасибо за внимание!
Выбранный исполнитель
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